Neue Daten zur Gerechtigkeit Wie sozial ist die soziale Marktwirtschaft? 

Es gibt Fragen, auf die es keine einfachen Antworten gibt. Vor gut einem Jahr stellten sich Manuela Bariši und Andreas Peichl solch eine Frage: Wie sozial ist eigentlich die soziale Marktwirtschaft?

Bariši und Peichl sind Ökonomen, das Nachdenken führte deshalb zur nächsten Frage: Anhand welcher Kennzahlen könnte man messen, ob Deutschland über die Jahrzehnte das zentrale Versprechen der sozialen Marktwirtschaft eingelöst hat - nämlich alle Bürger am wachsenden Wohlstand zu beteiligen?

Die Frage hat die beiden nicht losgelassen: "Wohlstand für alle - Wie inklusiv ist die soziale Marktwirtschaft?" lautet der Titel einer Studie, die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für die Bertelsmann-Stiftung erarbeitet worden ist. Die Wissenschaftler zeichnen darin ein umfassendes Bild der Entwicklung des materiellen Wohlstands und seiner Verteilung in der Bundesrepublik.

Die Arbeit führt mitten in eine der zentralen, kontrovers geführten Debatten des Landes: Wie gerecht geht es in Deutschland zu? Leben wir "im schönsten und besten Deutschland, das wir je hatten", wie die Union in ihrem Wahlprogramm schreibt? Oder gilt der zentrale Wahlkampfslogan von SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz: "Zeit für mehr Gerechtigkeit"?

Die Antwort der Studie lautet: Ja, aber... "

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.