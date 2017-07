Strategien gegen Ärztemangel Hallo, spricht da der Tele-Doktor?

Hendrikus van Baak leidet an Morbus Parkinson. Vor sechs Jahren fing sein linker Fuß an, unkontrollierbar zu zucken. Inzwischen zittern auch andere Gliedmaßen, und das Sprechen fällt dem 72-Jährigen zunehmend schwer.

Heilbar ist die Krankheit, die bestimmte Gehirnzellen absterben lässt, nicht. Medikamente können sie lindern und den Verlauf verzögern. Doch die Dosierung ist schwierig, viele Arztbesuche sind notwendig, oft sogar Krankenhausaufenthalte, um herauszufinden, welche Medikamente die richtigen und wann sie einzunehmen sind.

Seit Kurzem trägt van Baak ein graues Kästchen wie eine Uhr am Handgelenk, das die Therapie erleichtern soll. Es ist nur vier mal vier Zentimeter groß, Sensoren messen darin die Bewegungen, zeichnen Reaktionen auf die Medikamente auf und erstellen Diagramme über mehrere Tage. Was sich im Körper des Patienten abspielt, wird auf dem Rechner der Kölner Uniklinik in bunten Kurven dargestellt. "Wir bekommen so komprimiert ein komplettes Bewegungsbild des Patienten in seinem Alltag, sehen, wie er auf Medikamente reagiert", sagt Chefneurologe Gereon Rudolf Fink. Das helfe bei der Therapie, spare Zeit.

Fink kennt nicht nur solche Daten, manche seiner Parkinson-Patienten sieht er auch regelmäßig - auf einem Video. Der Neurologe und sein Team betrachten Aufnahmen von Betroffenen aus Deutschland, die noch nie einen Fuß auf das Gelände der Uniklinik gesetzt haben. Bei den Patienten wird zu Hause eine Kamera installiert, die sie selbst an- und abstellen können. Sie demonstrieren ihre Beweglichkeit, gehen einfach hin und her oder absolvieren bestimmte Übungen. Die Spezialisten in Köln werten die Videos aus und schicken sie mit Vorschlägen zur Therapie oder Medikamentengabe an die jeweiligen Hausärzte oder vor Ort niedergelassenen Neurologen.

