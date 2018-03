Südafrikas neuer Staatschef Ramaphosa "Herr Präsident, wir lieben dich"

Der Genosse reibt sich die Augen. "So früh bin ich noch nie aufgestanden", sagt er. Funktionäre der Regierungspartei ANC steigen normalerweise nicht vor Sonnenaufgang aus dem Bett. Aber was ist schon normal in diesen ersten Tagen des neuen Präsidenten Cyril Ramaphosa? Eines Staatschefs, der in aller Herrgottsfrühe Spaziergänge durch das Armenviertel unternimmt, um zu zeigen, dass mit ihm eine neue Ära begonnen hat?

Es ist 5.30 Uhr am Dienstag vor zwei Wochen, Ramaphosas fünfter Tag im Amt beginnt. Die Sonne ist noch nicht aufgegangen, als er in der Township Gugulethu von Kapstadt aufbricht. Der Präsident, 65 Jahre alt, trägt einen Jogginganzug, Turnschuhe und eine Mandela-Kappe. Er schreitet zügig voran. Den unausgeschlafenen Funktionären bleibt nichts anderes übrig, als sich hinter ihrem Chef einzureihen.

"Lasst uns Schritt halten", ruft Faiez Jacobs, der Sekretär des ANC-Landesverbandes am Westkap. "Sehr gut, Faiez", lobt der Präsident. "Jetzt bist du ein richtiger Sekretär!"

Zu dieser Stunde sind noch nicht viele Menschen unterwegs, manche bleiben wie angewurzelt stehen, als sie den Präsidenten erkennen. So etwas hat es seit Nelson Mandela nicht mehr gegeben: Ein Politiker begibt sich unter das Volk, ohne von aggressiven Leibwächtern abgeschirmt zu werden. Ein Präsident zum Anfassen, der selbst anfasst. Ramaphosa schüttelt Hände, klopft Anhängern auf die Schultern, macht Witze. Vorbeifahrende Arbeiter rufen begeistert: "Amandla!" Das bedeutet "Macht" oder "Kraft", es ist der Schlachtruf des ANC .

