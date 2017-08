European XFEL Was Deutschlands teuerste Lampe kann

Möge sich niemals ein Stäubchen an diese blitzblanken Spiegel heften! Harald Sinn hätte größte Mühe, den Makel wieder wegzuputzen. Selbst ein Puschel aus den Nestlingsdaunen eines Entenkükens wäre nicht zart genug für die Reinigung - er würde aberwinzige, gleichwohl nicht akzeptable Schürfspuren hinterlassen. "Wir haben hier die glattesten Spiegel", sagt Sinn, "die je gefertigt wurden."

Der Mann ist Physiker, er arbeitet an einer neuen Riesenmaschine, die sich über ein kilometerlanges Tunnelsystem im Hamburger Untergrund erstreckt. An diesem Ungetüm ist so ziemlich alles von radikaler Präzision.

Bei den Spiegeln - schmal, knapp einen Meter lang - fängt es an: Ein jeder besteht aus einem einzigen Siliziumkristall. Die Endpolitur obliegt einer japanischen Spezialfirma. Sie badet die Spiegel in einer Flüssigkeit, die mit staubfeinen Kunststoffteilchen versetzt ist. Bewegliche Düsen in der Wanne strudeln sachte die letzten Unebenheiten hinweg.

Ein halbes Jahr dauert allein diese Badekur - eine Art Zen-Meditation über das Ebenmaß. Am Ende erhebt sich aus dem magischen Whirlpool ein Objekt von geradezu unwirklicher Glätte. Nirgends weicht die funkelnde Fläche vom Ideal um mehr als das Millionstel eines Millimeters ab. Es geht um ein paar Atome mehr oder weniger.

