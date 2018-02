Neue Therapie Hoffnung im Kampf gegen Neurodermitis

Paul hatte die längste Anfahrt zum Arzttermin: Er legte mit seinen Eltern mehr als tausend Kilometer zurück, von Wien aus. Auch Liam aus Telgte (425 Kilometer) war viele Stunden unterwegs; für Til aus Geltorf in Schleswig-Holstein waren es immerhin nur 139 Kilometer zur Ostseeinsel Fehmarn.

Die drei Kinder, die heute zwischen eineinhalb und fünf Jahre alt sind, einte das gleiche Schicksal: Schon als sie Babys waren, wurde ihre Haut rau, rissig und wund, im Gesicht, an Armen und Beinen, später fast am ganzen Körper. Die Stellen nässten und entzündeten sich. Die Kinder kratzten sich blutig, auch nachts. An Schlaf war kaum zu denken, an ein normales Familienleben mit Ausflügen und Treffen mit Freunden bald auch nicht mehr - die Jungs litten unter schwerer Neurodermitis.

Ihre Eltern einte die Hoffnung auf Peter Liffler.

Liffler, 77, leitet die Kinderklinik Bellevue in Petersdorf auf Fehmarn, ein Häuschen mit Appartements für vier Patienten und deren Eltern. Hier fühlt sich niemand wie im Krankenhaus. In Lifflers Behandlungszimmer stehen Möbel aus hellem Holz; über der Wickelkommode, auf der er zu Beginn jedes Kind untersucht, hängt eine bunte Clownsmarionette.

Den größten Teil seines Berufslebens hat Liffler auf Fehmarn Kinder mit atopischen Leiden behandelt, also mit allergischem Schnupfen, Asthma und mit Neurodermitis, der Krankheit von Paul, Liam und Til.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.