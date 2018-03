Neuseeland trauert um Maskottchen Nigel Der Tölpel mit dem gebrochenen Herzen

Die kleine Insel Mana vor der Küste Neuseelands hat nicht viel mehr im Repertoire als ein paar sehr gewöhnlicher Felsklippen. Früher gab es mal Schafe, aber denen scheint es irgendwann zu einsam geworden zu sein. Es wäre doch schön, dachten sich vor 20 Jahren einige Ornithologen, wenn zu den Felsklippen wenigstens ein paar Vögel kämen, schließlich passe das gut zusammen. Mit viel Liebe bauten sie 80 Vogelattrappen aus Beton, stabil genug, um den Wind und die Gischt der stürmischen Tasmansee auszuhalten. Sie malten sie an - den Hals blassorange, die Flügelspitzen schwarz, das Gefieder weiß - und platzierten sie auf einer besonders einladenden Klippe auf der Ostseite der Insel. Sie stellten Lautsprecher auf und ließen Vogelgesang über das Meer schallen. Dann warteten sie. 15 Jahre lang. Schließlich kam ein Vogel, es war ein Tölpel, er kam allein. Sie nannten ihn Nigel.

Tölpel, man muss das an dieser Stelle erwähnen, galten noch nie als besonders schlau. Ihr Gattungsname "Morus" bedeutet dumm, tölpelhaft eben. Wenn sie landen, stellen sie sich so ungeschickt dabei an, als hätten sie während des Fliegens vergessen, was zu tun wäre. Seefahrer mochten die Vögel, weil diese zutraulich auf ihrem Schiff landeten und sich vertrauensvoll in den Kochtopf werfen ließen. Ansonsten sind Tölpel eher unbeliebt, was auch daran liegen mag, dass sie bevorzugt die Außenwände ihrer Nester mit den eigenen Exkrementen schmücken. Doch selbst unter diesen Losern der Vogelwelt war Nigel ein besonderer Fall.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.