Gastbeitrag von "New York Times"-Autor Roger Cohen Animalische Intuitionen, teuflische Energie

Roger Cohen, 62, ist ein vielfach ausgezeichneter Autor und Kolumnist der "New York Times". Als Sohn jüdischer Einwanderer aus Südafrika wuchs er in London auf und studierte in Oxford. Seit den Achtzigerjahren schreibt er für amerikanische Zeitungen.

Seit zehn Monaten ist Donald Trump nun Präsident, und die Welt ist nicht untergegangen. Der nukleare Konflikt mit Nordkorea hat kein Armageddon ausgelöst. Dass dies als Erfolg angesehen werden muss, zeugt davon, wie beunruhigend Donald Trumps erratische Kriegslust gewesen ist. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ist zu dem Schluss gekommen, die Europäer müssten nun "unser Schicksal in unsere eigene Hand" nehmen. Weithin herrscht Bestürzung. Die Nachkriegsordnung, ihres amerikanischen Ankers beraubt, droht zu zerbrechen.

Das ist keine Überraschung. Trumps Wahl war, wie Großbritanniens perverse Flucht aus der Europäischen Union, Ausdruck einer Jag-das-System-in-die-Luft-Stimmung. Die Dutzenden Millionen Amerikaner, die Trump wählten, wussten um seinen Jähzorn, dennoch waren sie bereit, auf ihn zu setzen - um das alte System zu sprengen.

Der Präsident, der immer noch agiert wie der aufhetzerische Anführer einer Massenbewegung, ist ein ultimativer Provokateur. Er erschüttert die Überzeugungen einer globalisierten liberalen Elite. Wachsende Ungleichheit und grenzenlose Straffreiheit für die Mächtigen machten eine Erschütterung gewiss notwendig.

Aber die Frage bleibt: Wie gefährlich ist Trump für die Welt und die amerikanische Republik?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.