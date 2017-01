Newt Gingrich über Donald Trump "Er ist sehr, sehr vorsichtig, was Atomwaffen angeht"

Newt Gingrich, 73, gilt seit vielen Jahren als Hardliner innerhalb der Republikanischen Partei. 20 Jahre lang saß er als Abgeordneter im Kongress; von 1995 bis 1999 war er Sprecher des Repräsentantenhauses. Im Wahlkampf wurde er als möglicher Kandidat Trumps für das Amt des Vizepräsidenten gehandelt.

SPIEGEL: Mr Gingrich, was können wir von den ersten hundert Tagen der Trump-Regierung erwarten?

Gingrich: Oh, es wird viel passieren. Donald Trump ist ein zupackender Mensch. Ich glaube, er wird in den ersten Wochen viele von Barack Obamas Dekreten aufheben und sich dessen Erbes entledigen. Und es wird an vielen Fronten vorangehen. Ich erwarte sehr erfolgreiche erste Wochen.

SPIEGEL: Viele Menschen fürchten, dass sich Ihr Land nach Trumps Amtseinführung am 20. Januar ändern wird, dass es weniger tolerant und stattdessen autoritärer wird, eher wie Wladimir Putins Russland. Diese Angst geht auch in Europa um.

Gingrich: Das ist doch eine irrationale Angst, fast schon krankhaft. Um die offenste und bunteste Nation des Planeten auch nur in Richtung Russland zu rücken, müsste der gesunde Menschenverstand schon dermaßen aussetzen, dass es schwer vorstellbar ist. Waren Sie jemals in Moskau?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.