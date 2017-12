Tipps vom Sternekoch Ein Festtagsmenü braucht Schlotzigkeit

Henkel gehört zu den meistbeachteten deutschen Köchen: Nachdem er zwei Jahre lang pausiert hatte, bewerteten die Tester des Gourmetführers "Guide Michelin" seine Küche im November sofort wieder mit zwei Sternen. Der Erfolg des 48-Jährigen gilt als spektakuläres Comeback. 2011 hatte der ehemalige Dreisternekoch einen Stern verloren, 2014 wurde er arbeitslos. Derzeit arbeitet Henkel als Küchenchef für das Restaurant Schwarzenstein im hessischen Geisenheim.

SPIEGEL: Herr Henkel, die Kritiker attestieren Ihnen Höhenflüge, das Restaurant ist jeden Abend voll, und die Gäste blicken auf den opulent geschmückten Tannenbaum. Wie ist die Stimmung in Ihrer Küche?

Henkel: Zufrieden, aber natürlich auch angespannt. Weihnachten ist ja ohnehin eine Zeit, in der einem der Kopf überzulaufen droht. Obwohl das jeder weiß, scheint es einen aber immer wieder zu überraschen. Heute haben wir für das Adventstreffen eines internationalen Konzerns 120 Mittagessen aus der Küche geschickt, da werde ich innerlich schon mal unruhig. Manchmal muss ich mich an solchen Tagen draußen kurz aufs Mäuerchen setzen, in die Rheinebene schauen und durchatmen. Es muss ja trotz der Hektik alles rundlaufen.

SPIEGEL: Welche Fehler könnten sonst passieren?

Henkel: Der schlimmste Fehler wäre es, wenn einem Gast ein Essen serviert würde, das nicht perfekt ist. Wenn ein Gericht nicht richtig abgeschmeckt oder nicht warm genug ist, bedeutet das für einen professionellen Koch ein Fiasko.

SPIEGEL: Jede Menge Hobbyköche finden das auch nicht lustig. Erst recht nicht, wenn in den Weihnachtstagen die ganze anspruchsvolle Familie am Tisch sitzt.

