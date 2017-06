Islamismus Die Frau, die Salafisten umpolt. Angeblich.

Zunächst ist da diese Zahl: 35. So viele Salafisten hat die Religionswissenschaftlerin Nina Käsehage angeblich davon abgehalten, nach Syrien auszureisen. Gemeinsam mit den Eltern habe sie stundenlang auf die jungen Menschen eingeredet, manchmal bis in die frühen Morgenstunden. Bis die Dschihadisten ihre Pläne aufgaben und nicht mehr ausreisen wollten.

Die 35 macht die Forscherin zur wohl erfolgreichsten Deradikalisierungsexpertin in Deutschland. "Nina Käsehage kennt sich wie keine andere in der Salafisten- und Islamistenszene dieses Landes, vor allen Dingen in Nordrhein-Westfalen, aus", so stellte Maybrit Illner sie Anfang Mai im ZDF einem Millionenpublikum vor. Käsehage war bereits zweimal bei Illner.

In Interviews mit dem Bayerischen Rundfunk und in einigen Zeitungen erzählte Käsehage, 38, ihre unglaublichen Geschichten. Von den erfolgreichen Gesprächen, in denen sie aus ihrer Rolle der Wissenschaftlerin herausgetreten sei, um zu helfen. Und von den 175 Begegnungen mit Salafisten, die sie für ihre Doktorarbeit in Deutschland und im Ausland getroffen und befragt habe. Diese Promotion ist noch nicht abgeschlossen. Aber die 175 ist ebenfalls eine beeindruckende Zahl.

Die Magie der beiden Zahlen ist für Käsehage die Eintrittskarte in die Expertenwelt. Die Frage ist nur: Stimmen diese Zahlen? Können sie überhaupt stimmen?

