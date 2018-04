Skandal bei Nobelpreis-Akademie "Er griff mir einfach zwischen die Beine"

Das Gebäude, in dem einmal die Börse von Stockholm war, ist ein zweigeschossiger altrosa Klotz in der Mitte der Altstadt. Jeden Donnerstag um 17 Uhr treffen sich hier die Mitglieder der Schwedischen Akademie zur ihrer Sitzung, anderthalb Stunden lang beraten und diskutieren sie, über den Literaturnobelpreis und viele andere Preise und Stipendien, danach gehen sie gemeinsam essen. Donnerstags gibt es in Schweden meistens Erbsensuppe und Pfannkuchen.

Heute aber ist alles anders. Heute herrscht Ausnahmezustand in der Altstadt, und die Journalisten, die am Seiteneingang warten, brauchen Sensationen. Die Mitglieder der Akademie kommen einzeln und bahnen sich ihren Weg an den Journalisten vorbei. Es solle über das Schicksal der Ständigen Sekretärin der Akademie abgestimmt werden, heißt es. Die vielleicht bekannteste kulturelle Institution der Welt wankt. Am Abend wird bekannt, dass die Ständige Sekretärin, Sara Danius, von allen Ämtern zurücktritt. Auch die Frau, die in vielem ihre Kontrahentin war, Katarina Frostenson, verlässt die Akademie.

Was ist passiert? Drei Mitglieder haben am Freitag vor einer Woche ihren Rückzug bekannt gegeben, wobei die Mitglieder eigentlich auf Lebenszeit ernannt und Rücktritte nicht vorgesehen sind. Es geht um Vorwürfe von sexuellem und finanziellem Fehlverhalten gegen den Ehemann von Frostenson, der unter anderem Töchter und Frauen von Mitgliedern der Akademie jahrelang belästigt haben soll. Es ist ein Beben, das eine zentrale Institution des schwedischen Kulturlebens erschüttert und die Welt der Literatur überhaupt. Im schwedischen Königreich sind die Mitglieder der Akademie so etwas wie Aristokraten, sie stehen in symbolischer Hinsicht sogar über dem König, so wollte es 1786 der Gründer der Akademie, König Gustaf III.

