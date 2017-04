Nobelpreisträgerin Toni Morrison Die Feigheit nimmt wieder zu

Um Toni Morrison zu treffen, muss man nach Grand View fahren, einen kleinen Ort am Ufer des Hudson. Die Schriftstellerin wohnt in einem hellen großen Holzhaus mit mehreren Terrassen und einem langen Steg zum Fluss hin. Eine Haushälterin öffnet die Tür. Seit Morrison vor einigen Monaten gestürzt ist, bestehen ihre Verwandten darauf, dass rund um die Uhr jemand im Haus ist. "Ich wäre lieber allein", sagt sie augenrollend. Toni Morrison zu begegnen ist ein Ereignis. Über ihren grauen Rastazöpfen trägt sie an diesem Apriltag eine Strickmütze, ihren schweren Körper hat sie in einen dunklen, bequemen Hausanzug gekleidet, darüber eine Strickjacke. An einem ihrer Finger steckt ein wirklich mächtiger Brillantring. Wenn Morrison die Geistergeschichten aus ihrer Kindheit erzählt, singt und raunt sie; als sie davon spricht, wie langsam sie schreibt, sackt ihre Stimme beim O von "slow" tief ab.

Vor zwei Monaten ist sie 86 geworden. Ihr elfter Roman erscheint in diesen Tagen auf Deutsch, er trägt den Titel "Gott, hilf dem Kind". Die Sprache ist schlanker und schneller, als man es von Morrison kennt, die emotionale Tiefe des Romans reicht an ihre großen Werke heran, an "Menschenkind" und "Paradies".

In Morrisons Haus gibt es deckenhohe Regale voller Bücher, die Erinnerungen an ihr schriftstellerisches Leben finden sich auf der Gästetoilette. Fotos, auf denen sie mit Gabriel García Márquez zu sehen ist, mit Salman Rushdie und Wole Soyinka. Über dem Waschbecken hängt ein Rahmen mit einem Brief aus dem Jahr 1993, er kam aus Stockholm, der erste Satz lautet: "In ihrer heutigen Sitzung hat die Schwedische Akademie entschieden, Ihnen den Nobelpreis für Literatur zu verleihen."

SPIEGEL: Mrs Morrison, Sie haben ein langes Leben, vieles hat sich ereignet. Was haben Sie sich erträumt, als Sie noch ein Kind waren?

Morrison: Das war in den Dreißigerjahren, meine Familie war sehr, sehr arm, aber das waren damals alle. Wir wohnten in einem kleinen Ort in Ohio, der von der Stahlarbeit lebte. Es gab viele Einwanderer aus Europa, auch einige Schwarze, aber es war keine schwarze Gemeinde. An der Highschool gab es vor allem Lehrerinnen, die wurden von allen respektiert und genossen Ansehen, oft waren es alleinstehende Frauen. Das hat bei mir großen Eindruck hinterlassen.

SPIEGEL: Wollten Sie Lehrerin werden?

Morrison: Ich habe ja viele Jahre meines Lebens unterrichtet, an verschiedenen Universitäten, zuletzt in Princeton. Aber damals träumte ich davon, Balletttänzerin zu sein.

SPIEGEL: Sie sollen das einzige Kind in Ihrer Klasse gewesen sein, das bei der Einschulung schon lesen konnte.

Morrison: Ja, ich war eine gute Leserin, ich konnte schon mit drei Jahren lesen.

