Nordkorea-Konflikt Riskiert Trump den Krieg?

Fast täglich werden an Japans Küste manövrierunfähige nordkoreanische Fischerboote angespült, darin ausgehungerte Seeleute, oft nur noch Leichen. Die bittere Armut, die in Teilen von Kim Jong Uns Reich herrscht, treibt sie zur gefährlichen Nahrungssuche auf die hohe See hinaus, mit Booten, die nicht mehr als primitive Kähne sind. Und über ebendiesem Meer ließ Diktator Kim diese Woche eine Interkontinentalrakete testen. "Hwasong 15" heißt das Hightechgeschoss. Nach Ansicht von Experten wäre die Rakete in der Lage, die Hauptstadt der USA zu erreichen. Die nordkoreanische Propaganda feierte den Test als Sieg.

Damit hat sie wohl recht. Kim steht kurz davor, das Vermächtnis seines Vaters und seines Großvaters zu erfüllen: Er will das Nuklearprogramm vollenden, ungeachtet aller Sanktionen - bis er sich stark genug fühlt, mit der Supermacht USA zu verhandeln. Und zwar auf Augenhöhe.

Diesem Ziel ist Kim mit der "Hwasong 15" ein Stück nähergekommen. Die Rakete kann nicht nur hoch und weit fliegen, sie könnte auch groß genug sein, um demnächst einen Sprengkopf zu tragen - etwa eine Wasserstoffbombe, wie Kim sie wohl Anfang September unterirdisch testen ließ.

Um diese Fähigkeit unter Beweis zu stellen, könnte Kim eine Drohung seines Außenministers wahr machen und eine Atomrakete über dem Pazifik zünden. Der radioaktive Fallout einer solchen Explosion wäre katastrophal, doch Fachleute in Tokio und Seoul halten das Szenario für denkbar.

