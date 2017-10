Atommacht Nordkorea "Kim hat zwei Rettungsleinen"

Rolf Langhammer, 70, ist Handelsexperte am Institut für Weltwirtschaft in Kiel.

SPIEGEL: Eine Lösung im Nordkoreakonflikt scheint fern: Je härter der Westen sanktioniert, desto eifriger testet Kim die Atombombe. Sind Sanktionen das richtige Mittel?

Langhammer: Die Erfolgsbilanz von Wirtschaftssanktionen ist, um es vorsichtig zu sagen, bescheiden. Untersuchungen zeigen, dass in der Vergangenheit kaum 30 Prozent der verhängten Sanktionen erfolgreich waren. Es gibt Forscher, die die Erfolgsrate noch geringer schätzen. Davon abgesehen, ist es oft schwer, einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen Maßnahmen und möglichen Erfolgen zu begründen.

SPIEGEL: Warum?

Langhammer: Meist liegt eine lange Zeitspanne zwischen der Verhängung der Sanktionen und Veränderungen in der Politik. Es gibt viel Raum für andere Einflussfaktoren.

SPIEGEL: Wie wahrscheinlich ist es, dass Nordkorea unter dem Druck der Sanktionen auf sein Atomprogramm verzichtet?

Langhammer: Kim hat zwei Rettungsleinen: eine interne - die Fähigkeit, die Atombombe zu bauen. Und eine externe - die schützende Hand Chinas. Das Atomprogramm garantiert sein politisches Überleben im eigenen Land; er wird es auf keinen Fall aufgeben. Was China angeht: Wir sind einerseits darauf angewiesen, dass China sich an den Sanktionen beteiligt, andererseits gibt es gerade an Chinas Rolle Zweifel.

SPIEGEL: Inwiefern?

