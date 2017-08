Zwischen Nord- und Südkorea An der gefährlichsten Grenze der Welt 

Tiefgrün leuchten die Reisfelder, Zikaden zirpen, ein Reiher gleitet durch die Luft. Und dann schallen wie immer aus Nordkorea die Propagandalieder herüber. Die Demarkationslinie ist nur einen halben Kilometer entfernt. Aber Krise? Kriegsgefahr? "Bitte keine Fragen zu Nordkorea", sagt Kim Dong Gu, Bürgermeister von Daeseong, der einzigen südkoreanischen Siedlung in der entmilitarisierten Zone, an der wohl bestbewachten, gefährlichsten Grenze der Welt.

Kim ist 48 Jahre alt, er ist in Daeseong aufgewachsen. Er betont, dass die Lage hier durchaus friedlich und normal sei. Dabei kann an dieser Grenze, rund 50 Kilometer nördlich der Hauptstadt Seoul, schon zu relativ entspannten Zeiten von Normalität keine Rede sein. Um zu ihren Häusern zu gelangen, müssen die 197 Dorfbewohner strenge Kontrollen passieren. Ihre Felder, die direkt an der Demarkationslinie liegen, dürfen sie nur in Begleitung von bewaffneten Soldaten bestellen.

Schon die Jüngsten üben regelmäßig im Kindergarten und in der Schule, wie sie bei einem Angriff aus dem Norden möglichst schnell in den unterirdischen Bunker rennen, der sich vor dem Gemeindehaus befindet. Gasmasken liegen bereit. Die Fenster der Häuser sind mehrfach verglast, als Schutz vor dem Lärm der Lieder, mit denen Nordkorea sie rund um die Uhr beschallt.

