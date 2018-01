Nordkorea und Südkorea Er will nur spielen

Es gibt einen Ort in Südkorea, an dem die Kriegsgefahr real erscheint. Pyeongtaek heißt er, gelegen südwestlich von Seoul. Und eine Stadt in dieser Stadt, das ist Camp Humphreys, der größte Stützpunkt der USA auf der koreanischen Halbinsel. Er erstreckt sich fast bis zum Horizont, sogar eine Zuganbindung hat er, ein Großteil der rund 28.500 US-Soldaten im Land ist hier stationiert, immer wieder starten und landen Kampfflugzeuge.

Camp Humphreys, so viel ist sicher, würde eine zentrale Rolle in einem neuen Koreakrieg spielen. Einem Krieg, der für Südkorea verheerend wäre und der vor allem durch die Äußerungen von US-Präsident Donald Trump in den vergangenen Monaten nicht mehr unmöglich erscheint.

Woo Seung Yeop lebt in Pyeongtaek, er hat die Gefahr eines Krieges also ständig vor Augen. Vielleicht gehört er deshalb zu den wenigen Südkoreanern, die eine Eskalation nicht nur fürchten, sondern sich auch darauf vorbereiten. Als Treffpunkt hat Woo einen Ort am Fluss vorgeschlagen, von dem aus man einen guten Blick auf Camp Humphreys hat. Er parkt sein Auto und öffnet den Kofferraum. Darin liegt ein Rucksack mit all dem, was man braucht, um die ersten Tage zu überleben: kalorienreiche Trockennahrung, Fischkonserven, Schutzkleidung, Feueranzünder und einiges mehr. Zu Hause hat Woo Wasser und Lebensmittel für einen Monat eingelagert, außerdem hat er fünf Gasmasken gekauft.

Woo ist 44 Jahre alt, er ist das, was man einen "war prepper" nennt: Er bereitet sich auf einen Krieg vor. Und nicht nur das, er hat seine Angst mittlerweile zum Beruf gemacht, er berät als Experte für zivilen Katastrophenschutz Behörden und Privatleute; ja, er hat diesen Beruf quasi erfunden. Bis vor einigen Jahren arbeitete Woo noch bei einer IT-Firma. Doch dann fiel ihm auf, dass seine Landsleute die Gefahr durch den Norden kaum ernst nehmen.

