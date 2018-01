"Islamischer Staat" auf den Philippinen Wie ein Muslim seine christlichen Nachbarn vor den IS-Terroristen versteckte

Wochen nachdem die letzten IS-Terroristen in den Ruinen getötet wurden, kehrt das Leben nur zögerlich in die philippinische Stadt Marawi zurück. Soldaten stehen an Checkpoints, kontrollieren Genehmigungen und Ausweispapiere. Auf einem Schild steht: "Kriegsgebiet, kein Zutritt. Eindringlinge werden erschossen."

Norodin Lucman sitzt am Steuer seines Geländewagens. Er trägt Bomberjacke und Sonnenbrille, kein Grau im Haar, er wirkt jünger als seine 61 Jahre. Im Schritttempo fährt er an geplünderten, verlassenen und verriegelten Geschäften und Häusern vorbei. An manchen Gebäuden prangen noch Graffiti, die IS-Kämpfer hinterlassen haben: ISIS Forever, I love ISIS, ISIS City steht da in Pink und Himmelblau.

154 Tage lang wehte die schwarze Flagge der Islamisten über Lucmans Heimatstadt. In jenen fünf Monaten bombte die philippinische Luftwaffe das Stadtzentrum in Schutt und Asche. Im Häuserkampf starben 165 Soldaten und Polizisten sowie 47 Zivilisten - ebenso über 900 Islamisten, unter ihnen auch ausländische Kämpfer und der lokale IS-Emir.

"Wer aber glaubt, dass mit dem Tod der Anführer der IS in den Philippinen besiegt ist, der irrt", sagt Norodin Lucman leise und zündet sich eine Zigarette an. "Die Befreiung durch die Armee ist nur das Ende vom Anfang. Der eigentliche Kampf steht uns noch bevor."

