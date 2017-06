NSU-Terror "Brüder schweigen - bis in den Tod"

Sein Körper ist eine rassistische Litfaßsäule voller Nationalstolz und Vaterlandsliebe, voller Fremdenhass und Feindseligkeit. André E., 37, hat sich seine volksverhetzende Gesinnung, seine antisemitische Überzeugung in die Haut stechen lassen.

"Blut und Ehre" stand schon vor 17 Jahren auf seinem rechten Oberarm. Später folgte quer über dem Bauch in roten Lettern der Todesbefehl "Die Jew Die" (Stirb, Jude, stirb), darüber offensichtlich das Symbol der Totenkopfverbände der SS, die im "Dritten Reich" maßgeblich am Holocaust beteiligt waren. In Runen, Schriftzeichen der Germanen, prangt um den Bauchnabel herum der Programmspruch der Nationalsozialisten: "Du bist nichts, dein Volk ist alles", dazu zwei Achten, ein Code für HH, Heil Hitler, nach dem achten Buchstaben des lateinischen Alphabets.

Auf der Brust ist ein Porträt von Horst Wessel, Sturmführer der paramilitärischen NSDAP-Kampftruppe SA, tätowiert; am Arm das Bild eines SA-Mannes und eine "Schwarze Sonne", drei übereinandergelegte Hakenkreuze, Erkennungssymbol der rechtsextremen Szene.

Man kann ohne Übertreibung sagen: André E. ist ein Hardcore-Neonazi. Er hat es so ähnlich selbst gesagt, als er 20 Jahre alt und bei der Bundeswehr war. Da fragte ihn, im November 1999, der Militärische Abschirmdienst nach seiner politischen Einstellung. André E. antwortete: Er denke nationalsozialistisch.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.