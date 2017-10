Das Leid der NSU-Opferfamilien "Warum mein Vater?"

In Dortmund steht, gleich hinter dem Bahnhof, ein Mahnmal, ein Strahl aus dunklem Basalt: "Neonazistische Verbrecher haben zwischen 2000 und 2007 zehn Menschen in sieben deutschen Städten ermordet" ist darauf zu lesen. "Neun Mitbürger, die mit ihren Familien in Deutschland eine neue Heimat fanden, und eine Polizistin." Daneben zehn Namen, zehn Todesdaten.

Der achte Name: "Mehmet Kubasik, 04.04.2006, Dortmund".

Mehmet Kubasik, der vor Freude weinte, als Gamze geboren wurde, sein erstes Kind. Gamze, Vaters Tochter. Sie kommt gern an diesen Ort, hier herrscht Klarheit über die Verbrechen, die ihr Leben zerstörten, genau wie das der Simseks, Yozgats, Özüdogrus, Kiesewetters.

Das Gericht, hatte Gamze Kubasik geglaubt, werde auch so ein Ort der Klarheit sein, an dem Schuld und Verantwortung benannt werden. Aber nun, da es an den Familien der Toten ist, Bilanz zu ziehen, will sie selbst etwas klarstellen: "Ich dachte, dass wir Gerechtigkeit und Aufklärung bekommen. Antworten auf unsere Fragen: warum mein Vater? Wie sind sie auf ihn gekommen? Wie wurde das geplant? Wer hat unseren Kiosk ausgespäht? Wer hat ihnen noch geholfen? Jeden Abend denke ich daran, wenn ich wach im Bett liege."

Sie will dem Richter sagen, dass sie erwartet habe, diese Last werde am Ende des Prozesses von ihr abfallen. Und dass sie jetzt fürchte, ihr Leben lang daran tragen zu müssen.

