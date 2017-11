Jugend in der Provinz Ich kann meine Heimat nicht ertragen

Ich bin aufgewachsen in Oberbayern, in Arzbach, einem Ort in den Bergen mit 800 Einwohnern und ein paar Kühen. Die Luft in der Gegend ist perfekt beziehungsweise "therapeutisch wirksam", wie es im Internet heißt. Jedes Jahr lockt diese Luft Millionen Menschen her. Sie lieben die Ruhe, laufen die Lenggrieser Denkalm hoch auf 970 Meter, oben lehnen sie ihre Wanderstöcke gegen eine Holzbank, streichen Obatzten auf ihre Brezen und schauen kauend auf Tannenbaumwipfel. Im Hintergrund: Kuhglockengebimmel. So klingt meine Heimat. Ich kann sie nicht ertragen.

Das Wort "Heimat" ist schwer greifbar für meine Generation, für Menschen unter 30. In der Jugendzeitschrift "Neon" stand vor einiger Zeit: "Wo ist zu Hause? Heimat ist in unserer mobilen Welt zu einem diffusen Gefühl geworden. Doch wir brauchen so einen Ort zum Glücklichwerden." Alle wollen eine Heimat, heute. Die Grünen trauen sich an das Wort wie an ein Tabu. Heimatministerien werden gegründet, Ministerien für ein Gefühl.

Stimmt etwas nicht mit mir, weil ich mich fremd in meiner Heimat fühle? Viele meiner Freunde sitzen schon am Donnerstagnachmittag im Zug, um zu den Routen fürs Mountainbike, den Bergen zum Klettern, zu Mutters Sauerbraten zurückzufahren. Ich sträube mich gegen eine Rückkehr, sooft es geht.

