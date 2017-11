Justizposse in Österreich Sieht ein Polizist eine junge Frau mit Wollschal...

Nora Maria Först wollte in Wien am 11. Oktober mit der Straßenbahn zu ihrem Freund fahren, als sie im 16. Bezirk, laut Anzeige um 23.26 Uhr, Höhe Lerchenfelder Gürtel 57, gegen § 2 Abs. 1 AGesVG verstoßen haben soll. Die Landespolizeidirektion legt ihr das folgende Vergehen zur Last: "Die Dame hatte einen Wollschal um das Gesicht gewickelt."

Drei Wochen und einen Tag später sitzt Frau Först, eine 29-jährige Psychologin aus Kaiserslautern, im Wiener Büro ihres Anwalts und erzählt ihre Geschichte. Gegen sie liegt eine Anzeige vor, wegen Verstoßes gegen das "Anti-Gesichtsverhüllungsgesetz", das im österreichischen Volksmund "Burka-Verbot" heißt. Nora Maria Först will diese Anzeige nicht akzeptieren.

Sie lebt seit acht Jahren in Wien, sie hat hier studiert und macht gerade ihren Doktor. Sie habe die Stadt lange Zeit als "weltoffen und tolerant" erlebt, sagt sie, doch dann, mit den Flüchtlingen, die nach Österreich kamen, habe sich etwas verändert, "wie überall in Europa". Das Burka-Verbot ist Anfang Oktober in Kraft getreten, als Teil des Integrationsprogramms. Först, die über sich sagt, schon immer eine aktivistische Frau gewesen zu sein, geht es längst nicht mehr nur um ihre Anzeige. Sie will dieses Gesetz zu Fall bringen, "koste es, was es wolle".

Sie sagt: "Mir geht es um die freie Religionsausübung und das Recht eines jeden Menschen, sich so zu kleiden, wie er oder sie möchte." Ihr Anwalt nickt. Er ist einer der prominentesten Strafverteidiger Österreichs, ein Experte in Sachen Menschenrechte. Wenn Frau Först von jener Nacht erzählt und ihrer Begegnung mit der Polizei, dann legt sie Wert auch auf die Details.

