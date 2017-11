Ötzi-Forschung Die letzten Geheimnisse des Gleschermanns

Alle zwei Monate überquert der Münchner Rechtsmediziner Oliver Peschel den Brenner, um einen wichtigen Job zu erledigen. Seine Fahrt endet in Bozen, vor einem Haus, das früher einmal der italienischen Nationalbank gehörte und nun etwas beherbergt, das unbezahlbar ist.

Der 53-Jährige betritt dort einen Dekontaminierungsraum, schlüpft in einen schneeweißen Ganzkörperanzug samt Haube und öffnet eine schwere Sicherheitstür, hinter der ein toter Weltstar bei minus sechs Grad aufgebahrt liegt: Ötzi, der Mann aus dem Eis.

Peschel forschte schon als Student über die Gletschermumie. Vor etwa einem Jahr dann wurde er vom Südtiroler Archäologiemuseum zum Konservierungsbeauftragten berufen, er ist also so etwas wie Ötzis Leibarzt. Bei seinen Besuchen überprüft er mit Argusaugen, ob sich das Mumiengewebe verändert hat und sich die braune Haut irgendwo seltsam verfärbt. Dann nimmt er einen Druckluftschlauch mit Wasserzerstäuber zur Hand und gibt dem Steinzeitmann die Wellnessbehandlung, die ihm so guttut. "Ötzi duschen" nennen sie das im Museum.

Ötzi, der im warmen Sommer 1991 teilweise auftaute und zufällig von einem bergwandernden Ehepaar auf 3210 Meter Höhe beim Tisenjoch in den Ötztaler Alpen gefunden wurde, ist ein Glücksfall für die Archäologie. Es handelt sich um eine Feuchtmumie, die nicht präpariert wurde und noch alle Organe enthält. Sie ist trotz ihres hohen Alters von mehr als 5000 Jahren deutlich besser erhalten als die meisten anderen und wurde so ausführlich untersucht wie kaum ein anderer Toter zuvor. Und noch immer gibt der Gletschermann Geheimnisse preis, die in aller Welt Beachtung finden.

