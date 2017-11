Möglicher SPD-Retter Der ehrbare Kaufmann Olaf Scholz

Der 30. Oktober ist ein schöner Tag in Hamburg, es ist ein schöner Tag für Olaf Scholz. Während sich in Berlin die Jamaikaverhandler von ihrem ersten Knatsch erholen, hat er ein Papier geschrieben über den Zustand der SPD, das bundesweit Beachtung findet. Viele Parteifreunde sprechen von einer klugen Analyse, auch der Vorsitzende Martin Schulz, gegen den sich der Text im Grunde richtet, lobt ihn; was bleibt ihm anderes übrig.

Olaf Scholz ist zufrieden. Er sitzt im Rathaus, er hat das Papier in einer Klarsichthülle vor sich liegen und daneben sein Buch "Hoffnungsland". Darin entwirft er sein Deutschland, eine Einwanderungsgesellschaft, in der technologischer Fortschritt und soziale Gerechtigkeit ihren Platz haben, er will Mut machen, er ist kein Schlechte-Laune-Sozi: "Die Zukunft kann besser werden", schreibt Scholz, trotz Globalisierung.

Sein Buch soll zeigen: Ich denke in großen Zusammenhängen.

Vielleicht auch: Ich kann ein Buch schreiben.

"Sie sehen einen glücklichen Politiker", sagt er. "Ich bin Regierungschef einer Metropole, die boomt, und ich habe Ideen und Pläne über 2030 hinaus." Mehr als 40 Prozent, sagt er, wolle er bei der nächsten Hamburgwahl, Anfang 2020, wieder holen.

