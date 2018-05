Sparpolitik Die schwarze Null ist gut für Deutschland

Schon der Name ist für viele eine Zumutung. Schwarze Null, das klingt nach Stillstand und nach CDU, nach Wolfgang Schäuble und Betriebswirtschaft. Kalt hört es sich an - und konservativ.

Und so ist es kein Wunder, dass sich prominente Vertreter der politischen Linken in diesen Tagen über kaum einen anderen Politiker so aufregen können wie über SPD-Finanzminister Olaf Scholz. Der sich geradezu "sklavisch an den ausgeglichenen Haushalt kettet", wie Juso-Chef Kevin Kühnert moniert. Der eine Politik betreibt, die nach Ansicht des früheren Grünenpatriarchen Joschka Fischer "spätere Generationen verfluchen werden". Der einfach weitermacht wie sein Amtsvorgänger, obwohl doch die halbe Welt die Deutschen bedrängt, mehr auf Pump zu leben. Die "rote Null" titelte diese Woche die "taz" über Scholz.

Dass die viertgrößte Industrienation der Erde eine unbarmherzige Sparpolitik ohne Rücksicht auf die Konjunktur betreibe, ist eine Geschichte, die auch hierzulande gern erzählt wird. Sie hat nur einen Haken: Sie stimmt nicht. In Wahrheit hat sich Deutschland geradezu buchstabengetreu an die Regeln des britischen Ökonomen John Maynard Keynes gehalten, der vor einem Dreivierteljahrhundert die sogenannte antizyklische Fiskalpolitik erfand. Die schwarze Null ist einer ihrer eindrucksvollsten Anwendungsfälle.

Wie es die Lehre des englischen Professors vorsieht, legte die Bundesregierung in den Jahren 2008 und 2009 ein gigantisches Konjunkturprogramm mit Abwrackprämien, Kurzarbeitergeld und Steuersenkungen auf, als die Wirtschaft nach der Finanz- und Bankenkrise dramatisch eingebrochen war. In der Folge stiegen die deutschen Staatsschulden gemessen an der Wirtschaftskraft um ein Viertel an. Internationale Organisationen wie die OECD oder der IWF lobten Deutschlands mutiges, auf Pump finanziertes Ausgabenpaket, das überraschend schnell Erfolge zeigte.

