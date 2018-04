Krankenpfleger Niels Högel Der Jahrhundertmörder

"Er arbeitete umsichtig, gewissenhaft und selbstständig. In kritischen Situationen handelte er überlegt und sachlich richtig."

Zeugnis, Klinikum Oldenburg, 2002

Niels Högel will auspacken. Zehn Jahre und elf Monate lang haben die Ermittler auf diesen Tag gewartet. Sie haben große Schaubilder vorbereitet: Patientendaten, Befunde, Todeszeiten, die Dienste des Krankenpflegers. Die Notizen sollen Högel helfen, sich an die einzelnen Morde zu erinnern. So viele sind es, dass es schwerfällt, den Überblick zu behalten.

Zwei Kameras zeichnen die Vernehmung in der Polizeiinspektion Oldenburg auf, eine für die Nahaufnahme, die andere für die Totale. Im Raum nebenan sitzen ein medizinischer Gutachter und Beamte der Sonderkommission "Kardio" vor einem Bildschirm, um auf Ungereimtheiten und Widersprüche zu achten.

Um zehn Uhr führt ein Justizbeamter Högel herein und nimmt ihm die Handschellen ab. Högel trägt ein dunkles Hemd und weiße Turnschuhe, die schwarzen Haare sind kurz geschnitten. Er setzt sich neben seine Anwältin an einen runden Tisch. "Alles, was ich sagen kann, werde ich sagen", verspricht er. Soko-Chef Arne Schmidt und Oberstaatsanwältin Daniela Schiereck-Bohlmann bieten ihm Wasser und Kaffee an. Der Ton ist freundlich.

So beginnt am 25. Mai 2016 ein Verhör, an dessen Ende das Geständnis eines Jahrhundertmörders stehen wird.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.