Online-Banking PIN, TAN - und weg ist die Kohle!

Sven David, 35 und Diplomingenieur bei einem großen Konzern, hielt seinen Firmenlaptop lange für eine uneinnehmbare Bastion. Die Festplatte: verschlüsselt, der Virenscanner: aktualisierte sich automatisch. "Die IT-Abteilung bei uns ist sehr gut", sagt David. Deshalb hatte er keine Bedenken, auf dem Gerät, das er abends immer mit nach Hause nimmt, nach Feierabend auch seine Bankgeschäfte zu erledigen.

So auch im August 2014: David überwies für zwei kleine Einkäufe bei Ebay jeweils 20 Euro, am nächsten Tag fuhr er in den Urlaub. Als er zwei Wochen später zurückkam und seine Kontoauszüge checkte, stellte er fest: Es hatte kurz nach seinen Transaktionen noch eine dritte gegeben - allerdings nicht über 20, sondern über 1965 Euro. Der Empfänger: angeblich eine Gebäudetechnikfirma mit einem Konto in Valencia, Spanien.

David rätselt noch immer, wie das eigentlich passieren konnte. Seine Bank weigert sich bis heute, den Schaden zu bezahlen. Die Polizei weiß auch nichts Genaues, geht aber davon aus, dass möglicherweise seine Handy-SIM-Karte irgendwie kopiert wurde - David bekam damals die TANs für seine Überweisungen aufs Smartphone geschickt. Eine solche TAN müssen die Täter bekommen haben, obwohl David auch sein Handy schützte, so gut es ging.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.