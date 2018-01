Onlinecasinos Wie einfach es ist, seine Spielschulden loszuwerden

Anfang des Jahres 2015 hat Paul S. mal wieder eine Pechsträhne. Der junge Mann aus einer norddeutschen Kleinstadt spielt auf den Seiten mehrerer Onlinecasinos. Er ist süchtig nach Roulette und Black Jack. Aber egal worauf er setzt, er verliert Spiel um Spiel.

So verzockt er in ein paar Stunden 1950 Euro. Er zahlt mit einer American-Express-Kreditkarte, die er sich erst kurz zuvor besorgt hat. Sein Konto ist zu diesem Zeitpunkt schon leer. Die Kreditkartenfirma versucht vergebens, das Geld einzuziehen, und beauftragt ein Inkassounternehmen, die Spielschulden einzutreiben, notfalls vor Gericht.

Dann aber hat Paul S. in seinem Elend doch ein wenig Glück. Eine Suchtberatungsstelle, bei der er Hilfe sucht, vermittelt ihn in eine Therapie. Heute, fast drei Jahre später, hat er, so scheint es, seine Spielsucht im Griff.

Auch die Spielschulden ist er los. Die Kreditkartenfirma verzichtete nämlich auf ihre Forderung und kündigte stattdessen die Zusammenarbeit mit ihren Vertragspartnern. So gehen Onlinecasinos, bei denen Paul S. gespielt hat, nun leer aus. Sie betreiben ihr Glücksspiel zwar auf deutschsprachigen Websites, haben ihren Sitz aber in Steueroasen.

Paul S. verdankt es dem Fachverband Glücksspielsucht in Bielefeld, dass American Express darauf verzichtet hat, die 1950 Euro einzutreiben. Der Verbraucherschutzverband kämpft seit vielen Jahren gegen Spielsucht. "Ich habe American Express in einem Brief deutlich darauf hingewiesen, dass Onlineglücksspiel hierzulande verboten ist", sagt die Vorsitzende Ilona Füchtenschnieder, "und natürlich ist auch die Mitwirkung an Zahlungen nicht erlaubt." American Express habe wohl Ärger vermeiden wollen. "Die haben die Sache einfach für erledigt erklärt", so die Suchtexpertin.

