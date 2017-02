Tierschutz Schwertwal im Goldfischglas

Oh nein! Will sich Morgan etwa schon wieder umbringen? Fast eine Minute lang liegt der Orca aus dem Loro Parque auf Teneriffa bereits neben seinem Becken auf dem Trockenen.

Aus ähnlichen Bildern hatten Tierschützer im vergangenen Sommer eine Selbstmordtheorie gestrickt. Das Schwertwalweibchen sei verzweifelt. Die Aktivisten forderten seine sofortige Freilassung.

Doch Morgan ist nicht lebensmüde. "Völliger Blödsinn", sagt Wolfgang Rades, zoologischer Direktor des Loro Parque, "Morgan ist nur neugierig." Wie zur Bestätigung gleitet das Tier von der Plattform zurück ins Wasser. Mit kräftigen Schwanzschlägen treibt sich der Wal durch das Becken des Zoos auf der Kanareninsel.

Orcas in Gefangenschaft spalten die Gemeinde der Tierfreunde wie kaum ein anderes Thema. Organisationen wie Peta oder die Born Free Foundation beklagen, dass die Meeressäuger in öden Betonbecken gequält würden. Bestätigt fühlen sich die Aktivisten durch Filme wie "Blackfish" (2013), der das Schicksal von Tilikum beschrieb. Der 1986 vor Island gefangene Wal lebte über 30 Jahre in Pools der US-Firma Sea World und starb im Januar. Sea World hat angekündigt, künftig keine Schwertwale mehr zu züchten.

Auf der anderen Seite stehen Zoos wie der Loro Parque, die sich dem Druck der Tierschützer nicht beugen wollen. Als einer von drei Zoos in Europa (die anderen befinden sich im französischen Antibe und in Moskau) bietet der Tierpark seinen Besuchern weiterhin Shows mit Schwertwalen an - und ist auch noch stolz darauf. "Ich kann mich doch nicht ins Bockshorn jagen lassen, nur weil es ein paar Typen so darstellen, als wär das hier eine Metzgerei", sagt Loro-Parque-Besitzer Wolfgang Kiessling, 79, der den Zoo 1972 gründete. "Felsenfest" ist der Patriarch davon überzeugt, dass es seinen Tieren gut geht. "Unsere Orcas führen ein Luxusleben", beteuert auch Direktor Rades. Ein Luxusleben? Im Pool?

