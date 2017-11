Bewegungsschmerz Viele Schulter-Operationen sind in Wahrheit nutzlos

Wim Schreurs, 60, operiert und forscht an der Radboud-Universitätsklinik in Nimwegen. Im Fachjournal "The Lancet" kommentierte er diese Woche eine große Studie über Sinn und Unsinn einer Schulterspiegelung.

SPIEGEL: Rund 92.000 Patienten mit Schulterschmerzen werden in Deutschland pro Jahr einer bestimmten Operation unterzogen, der "subakromialen Dekompression". Die Zahl dieser OPs hat in den letzten Jahren stark zugenommen. Doch jetzt ergab eine große Studie: Sie bringt nichts. Wie kann es sein, dass Ärzte seit Jahrzehnten ihre Patienten damit behelligen?

Schreurs: Das hat eine ganze Reihe von Gründen, die in der subjektiven Wahrnehmung der Chirurgen ebenso wie in der Natur der Krankheit liegen. Es geht ja um ein ganz bestimmtes orthopädisches Problem, das sogenannte Engpasssyndrom. Etwa 70 Prozent der Patienten mit Schulterschmerzen leiden daran. Man erkennt es bei der Untersuchung am "schmerzhaften Bogen": Wenn der Patient den ausgestreckten Arm seitlich anhebt, ist das bis etwa 60, manchmal auch 90 Grad problemlos möglich. Dann setzen die Schmerzen ein, die bis etwa 120 Grad anhalten.

SPIEGEL: Und der Schmerz entsteht, weil etwas eingeklemmt wird?

