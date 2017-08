Mentalitäten Was ist los mit dir, Ossi?

Vor ein paar Tagen hat Ingo Schulze die Schweizer Flagge gehisst. Sie weht jetzt am Fahnenmast der Ferienpension Elisabeth in Koserow auf Usedom als Willkommensgruß an seine Schweizer Gäste. Schulze, der zufällig so heißt wie der bekannte Schriftsteller, macht das immer: Kommen ausländische Gäste zu ihm, hisst er erst mal die Landesflagge. Aus Respekt, sagt Schulze. Außerdem: "Weltoffenheit ist mir wichtig." Wenn die Gäste wollen, können sie die Flagge im Rahmen eines kleinen Fahnenappells auch selbst hissen.

Schulze zeigt jetzt auf eine weitere Flagge: die polnische. Die habe er dauerhaft gehisst, als "Geste der Wertschätzung" für seine polnischen Mitarbeiter. Der Hotelier Schulze bietet seinen Gästen auch Allergikerzimmer an, man kann bei ihm Urlaub im ökologischen Niedrigenergiehaus machen oder im Holzhaus frei von Elektrosmog. Und wenn man das nun alles zu einem Bild zusammensetzt, was kommt da raus? Der Schulze ist politisch sehr korrekt. Ein Grünen-Wähler vermutlich. Was denn bitte sonst?

Bei der Landtagswahl vor einem Jahr haben über 30 Prozent der Usedomer die AfD gewählt. Anschließend ging ein Aufschrei durch die Republik. Schulze lässt erkennen, dass er die AfD ja auch nicht falsch findet. Ob er sie auch gewählt hat? Dazu will er nichts sagen. Und dann steht man hier, schaut zusammen mit dem sympathischen Ingo Schulze auf die polnische Flagge, die heftig im Meereswind knattert, und ahnt, dass das keine einfache Reise wird, auf der es einfache Antworten gibt.

Usedom ist die erste Station einer Reise durch Ostdeutschland. Sie führt von der Ostsee bis runter in die Sächsische Schweiz, von Koserow nach Pirna. Durch Dörfer, Kleinstädte, die ostdeutsche Provinz. Es ist der Versuch einer Bestandsaufnahme, ein paar Wochen vor der Bundestagswahl. Heißt also: Stimmung testen, den Puls fühlen und immer wieder fragen: Was ist los mit dir, Ossi?

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.