Gespaltene Gesellschaft Wie ein osteuropäischer Politikexperte die Unzufriedenheit der Ostdeutschen erklärt

Politologe aus Bulgarien, das klingt wie Schnaps aus Mazedonien. Westeuropäer haben es nicht so mit dem Osten, und der gemeine Westdeutsche hat es nicht so mit Ostdeutschland. Eine fremde Welt, die zu viel Geld kostet, zu wenig Dankbarkeit zeigt und zu oft Populisten wählt. Eine Welt, in der früher der Kommunismus herrschte und vielleicht ein neuer Faschismus droht, was die Utopie eines gemeinsamen, Frieden stiftenden Europas zerstören könnte.

Der Politologe Ivan Krastev ist ein osteuropäischer Intellektueller, der die Mentalitäten, Psychologien und Erfahrungen des Ostens anders deutet als seine westlichen Kollegen. Er wurde 1965 im bulgarischen Lukowit geboren, der Vater war Mitglied der KP und Chefredakteur der kommunistischen Zeitung "Volksjugend". Krastev hat in den Achtzigerjahren, in den Zeiten von Glasnost, in Sofia Philosophie studiert. Nach dem Zusammenbruch des Kommunismus ging er als Gastforscher nach Oxford, sein Mentor war der Soziologe Sir Ralf Dahrendorf. 1994 gründete er in Sofia zusammen mit ehemaligen Dissidenten das Centre for Liberal Strategies, einen Thinktank, unterstützt von dem amerikanischen Milliardär George Soros. Krastev ist heute Fellow am Institut für die Wissenschaften vom Menschen in Wien, das Geisteswissenschaftler aus Ost und West zusammenführt. Im Suhrkamp Verlag erschien im vergangenen Jahr sein Essay "Europadämmerung", er schreibt als Gastautor für die "New York Times" und lebt in Wien. Das Treffen fand in Berlin statt, am Vormittag zuvor hatte er einen Auftritt bei der Robert Bosch Stiftung, wo er ebenfalls Fellow ist. Berlin war Zwischenstation einer Reise, die ihn nach Washington, Paris, Lugano, Warschau, Amsterdam und Russland führte.

SPIEGEL: Herr Krastev, Deutschland erlebt neue Zeiten, die Populisten sind erstmals im Bundestag, das Land wartet seit vier Monaten auf eine neue Regierung. Die alte Gemütlichkeit scheint dahin zu sein.

Krastev: Deutschland ist jetzt einer von uns. Dieses Land lebte lange in einer total anderen Welt als große Teile Europas. Als ob Deutschland Ferien machte, während die anderen zur Arbeit gingen. Es war ein Paradies: die Wirtschaft stabil, das Vertrauen groß in die Institutionen, in die Parteien, in die Medien. Lebt man wie Deutschland in einer anderen Welt, ist es schwierig, die Probleme anderer zu verstehen. Die Deutschen meinten sogar, nichts mit den Problemen anderer zu tun zu haben.

SPIEGEL: Einer von uns? Das ist ein bisschen zynisch.

Krastev: Es gab immer den Vorwurf, Deutschland verhalte sich als Führungsmacht der EU arrogant. Denken Sie an die Griechenlandkrise, an die Eurokrise, aber das war keine Arroganz. Deutschland glaubte, einige Länder verhielten sich anders als erwartet, weil sie es so wollten. Deutschland hat nicht verstanden, dass diese Länder nicht anders konnten. Die Flüchtlingskrise hat nun auch in Deutschland eine populistische Partei hervorgebracht. Plötzlich muss man die Erfahrung machen, selbst auch eine gespaltene Gesellschaft zu sein.

SPIEGEL: Und wem hilft das?

