High-Tech-Unternehmer Näder Hey Deutschland, es geht doch

Nach einer Stunde im Separee des Capriccio ist Hans Georg Näder bei Trump angekommen. Seit seinem Burn-out vor ein paar Jahren kenne er einen Psychiater, der nun an der Münchner Uni lehre. "Der macht mit seinen Studenten seit einem halben Jahr nur noch Trump, als Beispiel für massive Persönlichkeitsstörung." Der Professor könne anhand des amerikanischen Präsidenten alle Elemente dieser Krankheit beschreiben: den Narzissmus, das Geliebtwerdenwollen, das Nichtzuhörenkönnen, das Aufbrausen. "Die Krankheit ist gefährlich", sagt Näder.

Das Capriccio ist ein sehr italienisches Lokal im feinen Grunewald, tief im Westen von Berlin und weit weg von den Szenetreffs der Hauptstadt. Der Patron begrüßt mit Handschlag, er hat viele Stammgäste, einige kennt man aus dem Fernsehen. Hans Georg Näder hat den Nebenraum gebucht, in dessen Mitte ein Tisch für sechs Personen eingedeckt ist. Hier lässt sich in Ruhe reden, an den Wänden hängen die Trophäen des Patrons, gerahmte Fotos von George Bush, Angela Merkel, dem späten Kohl mit Maike Richter und Kai Diekmann, von Steinmeier, Gabriel, eigentlich von allen.

Näder, 55, nutzt das Capriccio als eines seiner Wohnzimmer an Abenden in Berlin. Er ist ein Weltreisender, besitzt etliche Häuser an Orten, von denen andere träumen. Aber verliebt hat er sich in Berlin, "diese unfertige, raue Stadt". Am Potsdamer Platz hat Näders Unternehmen eine schicke Dependance, in deren Showroom sind seine Produkte ausgestellt: Arm- und Beinprothesen, Rollstühle, Orthesen, medizinische Wundermittel. Otto Bock, sein Großvater mütterlicherseits, gründete die Firma 1919, sein Vater Max Näder führte sie auf alle Kontinente, Hans Georg Näder hat sie in einen Hightech-Konzern verwandelt. Otto Bock Health Care, so das Firmenversprechen, gibt Menschen ihre Mobilität zurück, in 140 Ländern.

