AFD-nahes Pastorenpaar Fromm und rechts

Der Tag, an dem Frank Witte an seiner Kirche zu zweifeln begann, war der 30. November 2015. Im Brandenburger Pfarrsprengel Haselberg waren alle ehrenamtlichen Gemeindevertreter zu einer gemeinsamen Sitzung zusammengekommen, der Pfarrer hatte eingeladen. Am Anfang wollten Witte und zwei andere Ehrenamtliche die Aktionen für die Flüchtlinge im Kirchenkreis vorstellen: den gemeinsamen Besuch eines Konzerts zum Beispiel oder einen Spieleabend. Da brach es aus einigen in der Runde heraus.

"Mit Ausländern spielen, wo kommen wir denn da hin?" - "Mir steht das bis hier mit den Asylanten." - "Wenn es um Flüchtlinge geht, dann gehe ich raus." Witte und die anderen beiden Gemeindevertreter haben die Kommentare aus dem aufgeheizten Tumult später aufgeschrieben. Entsetzt waren sie vor allem über einen Mann: den Pfarrer. Er hatte in diesem Moment nur geschwiegen.

Ein Wohnzimmer in Oberbarnim, Ortsteil Ihlow. Frank Witte, seine Frau Frauke Hildebrandt und vier weitere Gläubige sitzen vor einem Stapel Blätter. Der Streit in der Gemeinde, die 15 Dörfer umfasst, hat sich seit dem Vorfall vor eineinhalb Jahren weiter verschärft. Die Auseinandersetzung mit Pfarrer Christian Kohler füllt nun einen Aktenordner.

Es geht nicht mehr ausschließlich um die fremdenfeindlichen Parolen, es geht um die Nähe des Pfarrers und seiner Frau zur AfD, um angeblich Pegida-freundliche Fürbitten im Gottesdienst und um die Position der Kirchenleitung in dem Fall. Im Grunde aber geht es um eine existenzielle Frage: Darf sich Christ nennen, wer auch nur annährend rechtspopulistischen Thesen anhängt?

