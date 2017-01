Amsterdamer Patrizierfamilie Die zwölf Leben des Jan Six

Der Amsterdamer Historiker Geert Mak war lange durch die Welt gereist. Er hatte Bücher über seine Reisen geschrieben, ein Buch über die Vereinigten Staaten genauso wie über seine Erkundigungen des europäischen Kontinents. "In Europa" war vor über zehn Jahren ein Bestseller, am desaströsen politischen Zustand des Kontinents aber konnte sein Buch auch nichts ändern.

Geert Mak hatte wohl etwas Heimweh und war gleichzeitig genervt und desillusioniert von seinem Lebensthema Europa. Er suchte nach einem neuen Gegenstand und fand ihn beim Kaffee in der Küche eines Freundes namens Jan Six. Der lag ihm schon länger in den Ohren, sich die Sammlung an Papieren, Gemälden und Objekten anzusehen, die seine Familie seit Jahrhunderten pflegt.

Begonnen wurde sie von Jan Six, einem Patrizier aus dem 17. Jahrhundert, der auf einem besonders schönen, besonders komplexen Porträt von Rembrandt zu sehen ist. Dieser Six sammelte Bilder von bedeutenden Malern des Goldenen Zeitalters - und noch viel mehr. Im Wohnzimmer der Sixe hängt noch heute ein Gemälde aus dem 17. Jahrhundert, das Porträt einer etwa 19-jährigen Frau aus gutem Hause.

In der linken Hand trägt sie Brauthandschuhe, mit goldenen Fäden und Perlen verziert. Die Frau, so verzeichnet es die Familienchronik, starb knapp ein Jahr nach der Hochzeit bei der Geburt ihres ersten Kindes. Mak schaut sich das Bild an - dann holt Jan Six für seinen Freund aus dem Fundus der Familie genau jenes Paar Brauthandschuhe, das auf dem Bild zu sehen ist.

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.