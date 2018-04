Digital-Experte Domingos "Wir überlassen den Maschinen die Kontrolle, weil sie so großartig sind"

Ein stiller Flur im Informatikzentrum an der Universität von Washington in Seattle: Rechts sitzen junge Software-Ingenieure im Kunstlicht fensterloser Zimmer an ihren Laptops, links öffnet der Informatikprofessor Pedro Domingos die Tür zu seinem Büro, das den Blick auf riesige Bäume auf dem Campus freigibt.

Domingos, 52, ist mit einem Buch berühmt geworden, das Microsoft-Gründer Bill Gates und den früheren Google-Chef Eric Schmidt begeistert hat: "The Master Algorithm", ein Standardwerk über die Technologie der künstlichen Intelligenz (KI). Das 2015 erschienene Erfolgsbuch beschreibt, wie lernende Maschinen unseren Alltag verändern, von den sozialen Netzwerken über die Wissenschaft, die Wirtschaft und die Politik bis zur modernen Kriegsführung.

Vor Kurzem hat sich ein dritter Prominenter als Leser von Domingos' Buch geoutet - Chinas Staatschef Xi Jinping. Als das Staatsfernsehen seine Neujahrsansprache ausstrahlte, entdeckten Zuschauer neben Marx' "Kapital" und den "Ausgewählten Werken" von Mao Zedong auch "The Master Algorithm" in Xis Bücherregal. "Das Buch wird viel gelesen in China", sagt Domingos. "Wahrscheinlich sind Xi und seine Leute deshalb darauf aufmerksam geworden. Gut möglich, dass es inzwischen noch populärer ist." Auch ins Russische, Japanische, Koreanische und in viele andere Sprachen ist das Buch übersetzt worden - ins Deutsche noch nicht.

SPIEGEL: Herr Professor Domingos, Russlands Präsident Wladimir Putin sagt: Wer in der Technologie der künstlichen Intelligenz die Führung übernimmt, wird die Welt beherrschen. Stimmt das?

AP Roboterkopf aus Hongkong: "Was können wir damit nicht alles anfangen?"

Domingos: Ich stimme ihm zu. Künstliche Intelligenz ist eine sehr mächtige Technologie, und der Rüstungswettlauf auf diesem Feld hat längst begonnen. In 20 Jahren könnte das Rennen entschieden sein. Russland kommt gut voran, doch wahrscheinlicher ist, dass China gewinnt. Wir könnten bald in einer Welt leben, die zwar nicht buchstäblich von China kontrolliert wird, wohl aber faktisch, weil es die Cyberwelt beherrscht.

SPIEGEL: Warum kommt das der Weltherrschaft gleich?

Domingos: Künstliche Intelligenz senkt die Kosten des Wissens, und zwar um riesige Dimensionen. Ein effektives, auf lernende Maschinen aufgebautes System kann Dinge leisten, die heute eine Million Menschen leisten, von der Wirtschaft bis zur Cyberspionage. Stellen Sie sich ein Land vor, das tausendmal so viel Wissen produziert wie alle anderen. Das ist die Herausforderung, vor der wir stehen.

SPIEGEL: Auch Chinas Staatschef Xi Jinping interessiert sich für künstliche Intelligenz. Haben Sie vor den Bildern von seiner Ansprache gewusst, dass Ihr Buch in seinem Regal steht?

