Streit im P&C-Clan Das Bargeld der feinen Dame

Jahrzehntelang hat Harro Uwe Cloppenburg versucht, seine Familie und sein Geschäft aus öffentlichem Trubel herauszuhalten - mit mehr oder weniger Erfolg. So sorgte der Chef des Familienunternehmens Peek&Cloppenburg West (P&C), der schon lange steuerschonend in der Schweiz residiert, vor ein paar Jahren mit einem eher skurrilen Anliegen für Aufsehen: Er machte einem Örtchen in der Eifel die Offerte, eines seiner Geschäftshäuser gegen ein Jagdgebiet zu tauschen. Ab und an tauchte der Textilmilliardär zudem in den Reichenlisten der Wirtschaftspresse auf. Ansonsten blieb er ein Phantom.

Und nun sitzt dieser Mann auf einem für seine Größe viel zu kleinen schwarzen Stuhl im Saal 7 des Düsseldorfer Arbeitsgerichts. Er musste persönlich erscheinen und noch einmal mit anhören, wie es im Haushalt seiner Stiefmutter und P&C-Gesellschafterin Elisabeth Cloppenburg zuging - und wie das Ansehen seiner Familie in öffentlicher Sitzung erhebliche Kratzer bekommt.

Es geht um mögliche Schwarzgeldzahlungen an Angestellte der Familie in Millionenhöhe, um Steuerhinterziehung und um einen unappetitlichen Streit mit einer privaten Pflegerin der im Jahr 2015 verstorbenen Matriarchin, seiner Stiefmutter.

