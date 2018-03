Interview mit Wirtschaftsminister Altmaier "Ich orientiere mich an Franz Josef Strauß"

SPIEGEL: Herr Minister, Ihr Amtsvorgänger Sigmar Gabriel hat mal gesagt: Wer US-Präsident Donald Trump nicht entschlossen entgegentritt, macht sich mitschuldig. Ist das auch Ihre Haltung?

Altmaier: Als Wirtschaftsminister urteile ich nicht öffentlich über Staatschefs anderer Länder. Trump ist gewählter amerikanischer Präsident, und in dieser Zeit fallen wegweisende Entscheidungen in der Handelspolitik. Ein gutes deutsch-amerikanisches Verhältnis ist für mich von strategischer Bedeutung, ganz gleich, wer Präsident oder Kanzler ist.

SPIEGEL: Trump will aber die regelgebundene weltweite Wirtschaftsordnung durch eine Serie von Deals ersetzen, die dem Prinzip "America First" folgen. Muss die Bundesregierung hier nicht ein klares Stoppsignal setzen?

Altmaier: Wir dürfen uns nicht auf das Spiel gegenseitiger Vorwürfe und Polemiken einlassen. Es geht jetzt darum, den größten Rückschlag in der internationalen Handelspolitik seit 40 Jahren zu verhindern. Nach dem Krieg ist es gelungen, Zölle und Wirtschaftsbarrieren schrittweise abzubauen, auch zum Vorteil der Exportnation Deutschland. Nun droht ein Rückfall in den Protektionismus der Dreißigerjahre, der die Weltwirtschaftskrise mit ausgelöst hat. Wir müssen alles tun, dass es dazu nicht kommt.

SPIEGEL: In Brüssel haben einige Ihre Reise nach Washington in der vergangenen Woche kritisiert, weil es so aussah, als wollten Sie einen Separatfrieden mit den USA aushandeln, an der EU-Kommission vorbei.

