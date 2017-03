Streitgespräch über Wohlstand in Deutschland "Ist das gerecht? Ich finde nicht"

Peter Bofinger, 62, lehrt Wirtschaftswissenschaften an der Uni Würzburg und ist Mitglied der Wirtschaftsweisen, unter denen er häufig eine abweichende Meinung vertritt. Er gilt als gewerkschaftsnah. Clemens Fuest, 48, ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. 2015 übernahm er von Hans-Werner Sinn die Leitung des ifo Instituts.

SPIEGEL: Herr Bofinger, Herr Fuest, geht es in unserem Land gerecht zu?

Bofinger: Nein. Der Wohlstand in Deutschland wächst deutlich, doch nicht für alle. Während die mittleren Einkommen von 1991 bis 2014 nur um knapp 9 Prozent gestiegen sind, legten die höchsten Einkommen fast 27 Prozent zu. Und die unteren zehn Prozent haben sogar fast ein Zehntel an Einkommen verloren. Deutschland ist ein gespaltenes Land.

Fuest: Das sehe ich völlig anders. Deutschland ist ein Land mit einer relativ ausgeglichenen Einkommensverteilung und einem sehr stark ausgebauten Sozialstaat. Es stimmt, dass zwischen 1995 und 2005 die Stundenlöhne auseinandergingen: Für niedrig qualifizierte Jobs stagnierten die Löhne, für hoch qualifizierte sind sie gestiegen. Aber entscheidend ist, dass die Arbeitslosigkeit insgesamt stark gesunken ist. Dadurch ist auch die Ungleichheit zurückgegangen.

Bofinger: Aber Herr Fuest, sehen Sie sich doch nur die Statistik zu den verfügbaren Einkommen an. Hier gibt es einen eindeutigen Befund: Während es den wohlsituierten Haushalten sehr viel besser geht als früher, sind die unteren 40 Prozent über fast ein Vierteljahrhundert hinweg von der Wohlstandsentwicklung abgekoppelt. Das entspricht wohl kaum unseren Vorstellungen von Gerechtigkeit. Ludwig Erhard hat von "Wohlstand für alle" gesprochen, nicht von "Wohlstand für wenige".

