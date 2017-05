Unten in der Küche sitzt die Schwiegermutter. Die Treppe rauf, in einem Haus in einem Dorf unweit von Jena, liegt das Reich von Peter Ducke. Auf dem Boden drei große Netze mit Dutzenden Fußbällen; an der Wand ein Mosaik aus Fotos, Urkunden und Zeitungsausschnitten.

Fußball und Familie, das ist die Welt von Ducke, dem ganz großen Kicker der DDR in den Sechziger- und Siebzigerjahren. "Pelé des Ostens" wurde er genannt oder "Schwarzer Peter". Die einst schwarzen Haare sind heute weiß. Ducke - alert, temperamentvoll und 75 Jahre alt - springt von einem Bild zum nächsten.

Hier, dieser Zeitungsausschnitt handelt vom Europacup-Spiel zwischen Carl Zeiss Jena und dem walisischen Klub Swansea City im Oktober 1961. Jena gewann 5:1, Ducke schoss in der 75. Minute das vierte Tor.

Gleich daneben eine Glückwunschkarte zum 70. Geburtstag, von Gerd Müller, in der Bundesrepublik einst der "Bomber der Nation". An Müller erinnern sich noch viele, seinen Teamgenossen Franz Beckenbauer kennt noch heute so gut wie jeder, im Osten wie im Westen Deutschlands, aber Peter Ducke? Im Westen ist er völlig unbekannt. Die Ostdeutschen schauten in den Jahren der Teilung nach Westen, die Westdeutschen auch. So war das im geteilten Deutschland, auch was den Fußball anging.

Dabei hätte Ducke das Zeug zum Weltstar des Rasens gehabt.

