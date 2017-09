Peter Hintze Die Lücke im Herzen der deutschen Politik

"Peter Hintzes Einfluss in der Union war überragend", sagt Bundesinnenminister Thomas de Maizière.

"Peter Hintze war für die CDU wichtiger als die meisten Minister", sagt Armin Laschet, Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen.

"Wenn jemand in der Union ein Problem hatte, ging er zu Peter Hintze", sagt Kanzleramtsminister Peter Altmaier.

Abschied

Am Morgen des 3. Dezember 2016 wurden in Bad Honnef die Weyermannallee und die Luisenstraße gesperrt, außerdem Teile der Girardetallee und der Linzer Straße. Vor der Erlöserkirche froren Dutzende Sicherheitsmänner in Schwarz. Durch die Türen drang ein Kinderlied nach draußen.

Weißt du, wie viel Sternlein stehen

an dem blauen Himmelszelt?

Weißt du, wie viel Wolken gehen

weithin über alle Welt?

Gott, der Herr, hat sie gezählet,

dass ihm auch nicht eines fehlet

an der ganzen großen Zahl.

Drinnen, in der hellen Kirche, die selten so voll war wie an diesem Tag, saß die Kanzlerin neben Thomas de Maizière, sie weinten. Offiziell war kein Staatsakt angeordnet. Doch neben der Kanzlerin kamen fast alle CDU-Minister, ein ehemaliger Bundespräsident, der Bundestagspräsident, der Fraktionsvorsitzende der Union.

Wenn man nachfragt, warum Hintzes Beerdigung wie die eines großen Staatsmannes aussah, sagt Thomas de Maizière: "Peter Hintze hat diesen informellen Staatsakt bekommen, weil er als Mensch so bedeutend war."

Im Bundestag

Der Bundestag ist wie ein nasser Schwamm im Wasser. Drückt man ihn aus, strömt sofort neues Wasser ein, sobald man ihn loslässt. Hintze war 26 Jahre lang Mitglied des Deutschen Bundestags, er hat als Generalsekretär für Helmut Kohl einen Wahlkampf gewonnen und einen verloren, er hat die Verhüllung des Reichstags durch Christo durchgesetzt und für die Präimplantationsdiagnostik gekämpft. Aber wenn man ihn im Bundestag sucht, ist es, als wäre er nie da gewesen. In sein Büro im fünften Stock des Jakob-Kaiser-Hauses, Raum 5128, zog die neue Vizepräsidentin des Deutschen Bundestags, Michaela Noll. In einem Übergangsbüro der Landesgruppe Nordrhein-Westfalen richtete sich elf Tage nach Hintzes Tod sein Nachfolger, der Kieferorthopäde Mathias Höschel, ein.

Die Büros im Bundestag sind Orte größter Sachlichkeit. Wer hier sitzt, ist aus vielen Entscheidungen als Überlebender hervorgegangen. Dennoch kann niemand wissen, ob er nach vier Jahren noch hier sein wird. Und selbst wenn. Man wird nach der nächsten Wahl wahrscheinlich in ein anderes Büro ziehen, eine neue Aussicht haben, neue Flure entlanglaufen, auf einem anderen Stuhl sitzen. Alles hier ist darauf eingerichtet, dass Menschen verschwinden. Nur nicht Peter Hintze.

