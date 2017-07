Rätsel um seine Stiftung für traumatisierte Kinder Die Irrfahrt des Peter Maffay

Wenn Peter Maffay von seinen guten Werken berichtet, darf die Geschichte von dem Jungen nicht fehlen, der das Sprechen verweigerte. Wegen seelischer Verletzungen hatte er seit Jahren nicht geredet, als er mit weiteren traumatisierten Kindern auf Einladung von Maffays Stiftung nach Mallorca kam. Bis zu dem Tag, an dem die Gruppe mit dem Segelschiff aufs Meer hinausfuhr und der Junge ans Ruder durfte.

Er müsse nach Backbord drehen, erklärte ihm der Kapitän. Der Junge lenkte nach links und fragte plötzlich: "So?" Für Maffay "ein Geschenk". Das schreibt er in seiner Autobiografie, die den Untertitel trägt: "Gedanken eines Getriebenen".

Maffay und Mallorca, das war eine große Liebe. Fast so groß wie die zu seiner Frau Tania, mit der er 16 Jahre lang in Pollença lebte, im Norden der Insel, wo er sich zwischen Feigen- und Olivenbäumen vom strapaziösen Leben als Rockstar erholte. Weil er die Schönheit Mallorcas mit jenen teilen wollte, die es nicht so gut haben wie er, eröffnete er 2003 in der Nachbarschaft die Finca Can Llompart, ein Ferienhaus mit 14 Betten und einem Pool.

Dort und auf dem angrenzenden Biohof Can Sureda sollten benachteiligte Kinder "eine Auszeit von ihrem Schicksal" nehmen, mit Tieren und Pflanzen "als wichtigen Therapeuten". Von Februar bis Dezember kamen fortan Gruppen. Sie zogen Karotten, ernteten Tomaten und Auberginen, backten Brot, halfen bei der Herstellung von Käse, fütterten Tiere. Zeitweise gab es auf der Finca 300 Schafe, 40 Ziegen, mehrere Schweine, Kühe, Damwild, Hühner, Gänse, es grünte und blühte.

Doch von dem einstigen Paradies ist nicht mehr viel übrig. Was ist geschehen?

