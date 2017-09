Krimiautoren Reski und Heinichen "Wir wissen, wo du lebst"

Reski, 59, Journalistin und Autorin, begann 1988 ihre Laufbahn als Redakteurin im Auslandsressort des "Stern". Reski ist im Ruhrgebiet aufgewachsen und lebt seit 1991 in Venedig. Seit Jahren recherchiert und schreibt sie über die italienische Mafia. Sie hat Sachbücher und Romane veröffentlicht, in die sie ihr Wissen über die Mafia einfließen lässt. Im Juli kam Reskis Roman "Bei aller Liebe" im Verlag Hoffmann und Campe heraus.

Heinichen, 60, arbeitete als gelernter Betriebswirtschaftler zunächst in einem Automobilkonzern, bevor er in den Buchhandel und später ins Verlagswesen wechselte. Seit 20 Jahren lebt Heinichen in seiner Wahlheimat Triest. Die Hauptrolle in seinen Kriminalromanen spielt Commissario Laurenti, mehrere Bücher wurden von der ARD verfilmt. Heinichen thematisiert in seinen Werken vor allem die organisierte Kriminalität, deren Verstrickung mit Politik und Wirtschaft. Sein neuer Roman "Scherbengericht" ist gerade bei Piper erschienen.

SPIEGEL: Frau Reski, Herr Heinichen, Sie zählen zu den profiliertesten Autoren im Land, die sich mit dem Phänomen organisierte Kriminalität beschäftigen. Hilft es, Ausländer zu sein, um spezifisch italienische Probleme erkennen und benennen zu können?

Reski: Nein. Vor allem dann nicht, wenn man Italien mit deutschen Maßstäben misst. Deswegen halte ich es für einen Fehler, einen Journalisten just in dem Augenblick wieder aus Italien abzuziehen, wenn er gerade angefangen hat, jenseits der Klischees zu denken. Damit der nächste kommen und von vorn anfangen kann.

SPIEGEL: Sie sind selbst Journalistin.

Reski: Eben. Deshalb weiß ich, wovon ich spreche.

Heinichen: Man kann nur über das schreiben, was man kennt. Italien ist im Norden Europas noch immer mit einem Negativklischee besetzt, das ursprünglich aus dem Ersten Weltkrieg stammt. Und das besagt: Italien hat damals die Achse aufgegeben, den Verbund mit Berlin und Wien. Unzuverlässige Gesellen, um es freundlich zu sagen. Aber es geht ja nicht allein um Italien. Ich lebe und arbeite in einem Grenzgebiet, an einem europäischen Schnittpunkt - in Triest. Mich interessiert der Zusammenprall der mediterranen Welt mit der des Nordens, der lateinischen, der germanischen und der slawischen Welt. Hier in Triest geht es um Begegnung, ums Ankommen wie auch ums Weggehen.

SPIEGEL: Sie beide schreiben Bücher übers Verbrechen. Wo finden Sie Ihre Stoffe?

