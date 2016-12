Pflegeheime in Osteuropa Deutschlands Spätaussiedler

An einem klaren Montag im Winter, einen Abend bevor sich Gesundheitsminister Hermann Gröhe im Deutschen Bundestag mal wieder hinters Pult schiebt, um über die Zukunft der Pflege zu reden, lehnt sich Artur Frank in einem osteuropäischen Dorf, 900 Autokilometer und drei Staatsgrenzen von Berlin entfernt, in seinem Schreibtischstuhl zurück und greift zum Telefon. Bei ihm hat die Zukunft der deutschen Pflege längst begonnen.

Es ist 19.30 Uhr, ziemlich spät, um bei bayerischen Rentnern anzuklingeln, und der Kaffee in seiner Rentier-Tasse ist auch nicht mehr richtig warm. Aber die Anfragen aus Deutschland stapeln sich auf dem Tisch, und wenn alte Menschen oder ihre Angehörigen Artur Frank um Rückruf bitten, dann ist es meistens dringend.

Frank schaut noch einmal auf die Uhr. "Na ja, geht noch", sagt er und wählt eine Nummer in Rosenheim.

Artur Frank ist Vermittler. Er bringt deutsche Rentner in osteuropäischen Pflegeheimen unter, weil es in Deutschland keinen Platz für sie gibt. Jedenfalls keinen, den sie bezahlen können.

