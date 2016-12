Legendärer Pharao Der Tausendtonnenmann

Es gibt viele Möglichkeiten, sich ins Gedächtnis der Nachwelt einzubrennen. Adolf Hitler erreichte das mit grundbösen, Jesus mit radikal guten Taten. Pharao Ramses II. (1279 bis 1213 vor Christus) hatte es leichter, postmortale Berühmtheit zu erlangen: Sein Körper verfault nicht.

Seine Mumie hat rötliches Haar, eine Adlernase und durchbohrte Ohrläppchen. In der Nase entdeckten Forscher Pfeffer aus Indien.

Aber auch ohne Balsam wäre der Gottkönig, der 66 Jahre lang der stärksten Volkswirtschaft seiner Epoche vorstand, kaum in Vergessenheit geraten. "Sessu", so sein Kosename, unterzeichnete den ersten Friedensvertrag. Er zeugte mindestens 85 Kinder und ließ so gewaltige Metallschmelzen bauen, dass Historiker ihn in den Rang des ersten Großindustriellen hoben.

Auch die größte Skulptur des Altertums, 1000 Tonnen schwer, entstand auf seinen Befehl hin. Über sich selbst befand der Pharao: "Er hat alles übertroffen."

Seine glänzende neue Hauptstadt Pi-Ramesse ("Haus des Ramses") jedoch wurde nach seinem Ableben fast völlig vernichtet. Aus strategischen Gründen hatte der König den Regierungssitz nach Norden verlegt. Von dort konnte die Armee schnell entlang der Küste nach Palästina vorstoßen.

