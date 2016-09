Niedergang der Piraten "Die Medien haben uns kaputtgeschrieben"

Sie hatten sich das anders vorgestellt. Sie wollten in den Bundestag, sie wollten alles anders und besser machen, dem politischen Betrieb beibringen, wie man Menschen erreicht, die sich von den traditionellen Parteien nicht mehr angesprochen fühlen. Sie hatten Erfolg. In Berlin, wo am Sonntag gewählt wird, zogen sie 2011 mit neun Prozent der Stimmen ins Abgeordnetenhaus ein. In bundesweiten Umfragen konnte sich zeitweise jeder Fünfte vorstellen, die Piraten zu wählen.

Heute sind die Piraten schon fast wieder Geschichte. In Umfragen laufen sie unter "Sonstige". Viele Führungsleute haben die Partei verlassen. Fünf Piraten und ehemalige Piraten erzählen hier vom Aufstieg und Scheitern einer Protestpartei. Zu Wort kommen Marina Weisband, Simon Kowalewski, Julia Schramm, Martin Haase - und zum Auftakt Christopher Lauer.

Espen Eichhöfer / DER SPIEGEL Ehemaliger politischer Geschäftsführer Lauer

Es war am Montag nach der Wahl ins Berliner Abgeordnetenhaus. Ich saß beim Arzt im Wartezimmer, als der Anruf kam: "Hier ist die Redaktion von 'Anne Will', wir hätten Sie gern am Mittwoch in unserer Sendung." Zu dem Zeitpunkt hatte ich seit gefühlt zehn Jahren kein Fernsehen mehr geschaut, Nachrichten holte ich mir übers Netz. Ich dachte, bei "Anne Will" schalten vielleicht 200.000 Leute ein oder so. Aber dann saß ich da, zwischen Peter Altmaier und Roger Willemsen, und erst später wurde mir klar, dass das Millionen sehen. Es war vollkommen surreal. Altmaier fing direkt nach der Sendung mit dem Twittern an, damals war das exotisch, heute hat jeder Politiker einen Account.

Ich war 2009 von einem Auslandsjahr aus China zurückgekommen. Die Mischung aus Turbokapitalismus und Diktatur fand ich ziemlich beunruhigend. 2009 war das Jahr, in dem die Piraten Achtungserfolge bei Europa- und Bundestagswahl einfuhren, mein Impuls war: Ja, da geht was, das ergibt Sinn. Wir waren in Berlin eine Gruppe von Leuten, die sich von der Politik nicht repräsentiert fühlten. Wir sahen, wie sich die Gesellschaft durch das Netz massiv verändert, und fanden, dass das von der Politik aufgenommen werden muss. Das Gefühl bei den Berliner Piraten war damals: Wir können die Welt verändern.