Jaroslaw Kaczynski Polens dunkler Herrscher 

Mit diesen Fotos versucht Tomasz Tomaszewski, die Stimmung und Gefühlslage seiner Landsleute in den letzten Jahren einzufangen. Tomaszewski hat seine Bilder in zahlreichen renommierten Medien publiziert, sie auf der ganzen Welt in Einzelausstellungen präsentiert und in etlichen Ländern seine Erfahrung als Lehrer weiterverbreitet.