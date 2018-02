Politikexperte über Konservative Wie die CDU ihre Sinnkrise bewältigen kann

Müller, 47, lehrt Politische Theorie in Princeton. Einem breiteren Publikum bekannt wurde er 2016 durch das Buch "Was ist Populismus?" (Suhrkamp; 160 Seiten; 15 Euro).

Eben redeten noch alle über die Selbstquälerei, ja vielleicht gar Selbstzerstörung der SPD. Merkels Konzessionen an die Partei und der gefühlte Sieg in den Koalitionsverhandlungen haben die Sozialdemokraten ihre existenziellen Sorgen erst einmal vergessen lassen. Tatsache ist ohnehin, dass die meisten Wähler immer noch einigermaßen wissen, für welche Werte die SPD einsteht; der Vorwurf, sie habe ihre Ideale verraten, setzt voraus, dass man eine Vorstellung dieser Ideale hat. Das ist bei Konservativen und Christdemokraten heute bei Weitem nicht so - ein Problem, das sich mit wohl vier weiteren Jahren sozialdemokratischer Herrschaft unter einer CDU-Kanzlerin noch einmal verschärfen dürfte. Dieses Problem, dass ihre Prinzipien so gut wie unkenntlich geworden sind, darf man nicht Alexander Dobrindt mit seinem frivolen Schwadronieren von der "konservativen Revolution" überlassen. Wenn "Passt scho"-Konservative keine eigenen Prinzipien - und damit auch im Zweifelsfall keine Grenzen - mehr kennen, profitieren die Rechtspopulisten. Die Orientierungslosigkeit der sogenannten Mainstream-Parteien und der daraus resultierende Opportunismus haben bei allen Triumphen von Rechtspopulisten noch stets eine entscheidende Rolle gespielt.

Die unter Angela Merkel scheinbar unaufhaltsam voranschreitende Sozialdemokratisierung der CDU wird sicher noch harte rechte Reaktionen innerhalb der Partei provozieren: Wenn links von einer großen Sammlungsbewegung geraunt wird, ist die Versuchung groß, auf der anderen Seite ebenso mal über Derartiges nachzudenken. Auch wer selbst keineswegs konservativ ist, hat ein Interesse daran, dass die Rechte innerhalb einer pluralistischen Demokratie deutliche Konturen zeigt - und sich gleichzeitig ganz klar vom Populismus abgrenzt.

Liebe Leserin, lieber Leser,

