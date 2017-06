Politischer Protest Wenn Linke plötzlich rechts abdriften

Der Vater der sozialistischen Oktoberrevolution war erst wenige Monate tot, als sein Nachfolger mit ein paar knappen Sätzen die geltende Staatsdoktrin auf den Kopf stellte. Hatte Lenin gelehrt, dass der Kommunismus erst nach erfolgreicher Weltrevolution durchgesetzt werden könnte, gab Stalin dem sozialistischen Aufbau der eigenen Nation Vorrang. Das proletarische Paradies könne in der Sowjetunion "zusammen mit der Bauernschaft unter der Führung der Arbeiterklasse" errichtet werden, befand er 1925 auf einem Parteikongress - und begründete so den Lehrsatz vom "Sozialismus in einem Land", der fortan die kommunistische Bewegung in Nationalisten und Internationalisten spalten sollte.

Wenn nicht alles täuscht, erlebt der alte Konflikt gerade eine Neuauflage in der politischen Linken Westeuropas. Während moderate Sozialdemokraten wie Emmanuel Macron oder Sigmar Gabriel auf eine europäische Wirtschafts- und Finanzregierung hinarbeiten, propagiert eine wachsende Gemeinde radikaler Gesinnungsgenossen das Gegenteil: die Rückkehr zum Nationalstaat.

In Großbritannien sieht Labour-Führer Jeremy Corbyn die Europäische Union nur unwesentlich freundlicher als seine konservative Gegenspielerin Theresa May. In Frankreich hat der sozialistische Präsidentschaftsbewerber Jean-Luc Mélenchon mit einer Kampagne gegen den Euro, die Reichen und "das deutsche Gift" fast 20 Prozent der Wählerstimmen geholt. Und auch in der Bundesrepublik wettern linke Vordenker inzwischen so vehement gegen die "Brüsseler Entdemokratisierungsmaschine" wie früher gegen das internationale Finanzkapital. Der Soziologe Wolfgang Streeck etwa, der einst die Regierung Schröder bei ihren Arbeitsmarktreformen beriet, kritisiert Konzepte im Sinne Macrons als "putschistischen Pfad zur europäischen Einigung". Und der frühere Linken-Parteichef Oskar Lafontaine würde die Währungsunion am liebsten sprengen, weil sie "Europa nicht zusammenhält, sondern spaltet".

Liebe Leserin, lieber Leser,

um diesen SPIEGEL-Plus-Artikel vollständig lesen zu können, müssen Sie ihn zuvor kaufen. Damit Ihnen der Kauf-Dialog angezeigt wird, müssen Sie aber JavaScript in Ihrem Browser aktivieren. Sie schließen beim Einzelkauf kein Abo ab, es ist auch keine Registrierung nötig. Sobald Sie den Kauf bestätigt haben, können Sie diesen Artikel bequem lesen.