Abgasgrenzwerte Porsches schmutzige Tricks

Wer einen Porsche Cayenne Diesel für mindestens 70.000 Euro kauft, darf ein Spitzenprodukt deutscher Ingenieurkunst erwarten. Sechs Zylinder und 262 PS beschleunigen den Wagen in sieben Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Erst bei Tempo 221 erreicht der mehr als zwei Tonnen schwere Geländewagen seine Spitzengeschwindigkeit.

Das ist: "Enthusiasmus. Gesteigert."

So wirbt der Stuttgarter Sportwagenbauer für seinen SUV, und es dürfte selbstverständlich sein, dass der Kunde neben Fahrspaß und Komfort auch überlegene Technik in puncto Umweltschutz geliefert bekommt - dass der Wagen also sämtliche Grenzwerte und Abgasvorschriften einhält.

Der Werbekatalog verspricht, für Porsche und seine Käufer ginge es nur "um den Moment, wenn wir den Schlüssel im Zündschloss drehen. Und was er in uns auslöst".

Doch genau in diesem Moment passiert etwas, von dem Fahrer und Behörden nichts erfahren. Der Zündschlüssel setzt einen von der Software des Wagens geregelten Mechanismus in Gang, der Erstaunliches bewirkt:

