Umgang mit DDR-Bauten Rettet die Ostmoderne

Mooreiche, geflammter Marmor, Kupfer - von solch extravaganten Materialien konnten Baumeister in der DDR sonst nur träumen. Doch beim Restaurant Minsk, der "belorussischen Folklore-Gaststätte" in Potsdam, war fast nichts unmöglich. Architekt Karl-Heinz Birkholz hatte in den Siebzigerjahren freie Hand.

Der Brandenburger entwarf ein futuristisches zweigeschossiges Gebäude, das sich in die Hanglage des Brauhausberges einfügte: einen monolithischen Stahlbeton-Skelettbau mit Flachdach und umlaufenden Sichtbetonbändern, die sich mit Reihen aus roten Klinkern abwechseln. Eine offene Bar führt hinaus auf eine vorgelagerte Terrasse mit Blick über Potsdam. Birkholz schuf ein Unikat der Ostmoderne.

Seit zweieinhalb Jahrzehnten ist das Restaurant geschlossen. Birkholz' Werk liegt brach, vergammelt, die Fenster sind eingeschlagen. Überall türmt sich Müll und wuchert Unkraut. Die Inneneinrichtung aus der kostbaren Mooreiche ist längst demontiert; die Hölzer wurden vor elf Jahren im brandenburgischen Rathenow fürs Interieur eines historischen Ausflugskahns verbaut.

Demnächst wird die DDR-Gaststätte wohl abgerissen werden.

